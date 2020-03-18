Ердоган, Меркель, Макрон і Джонсон провели відеонараду через коронавірус

Через коронавірус президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон провели переговори у відеоформаті. Про це повідомляє міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в Twitter.

Як повідомляється, глави держав обговорили коронавірус і заходи спільної боротьби з його поширенням. Вони погодили питання щодо закриття кордонів ЄС на 30 днів для необов’язкових поїздок громадян третіх держав, щоб запобігти поширенню вірусу. Глави урядів також обговорили ситуацію в Сирії, гуманітарну допомогу Ідлібу, кризу біженців, останні події в Лівії та відносини Туреччини з Євросоюзом.

Зазначається, що лідери планували зустрітись у Стамбулі, але у зв'язку з останніми подіями поширення коронавірусу, було прийнято рішення провести зустріч у форматі відеоконференції.

Нагадаємо, США і Канада готуються призупинити всі подорожі через спільний кордон, крім невідкладних поїздок, для боротьби з поширенням коронавирусу. На даний момент сторони обговорюють, який вид транспорту і які особи зможуть перетинати кордон.