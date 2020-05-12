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Епіцентром пандемії коронавірусу залишається Америка, - ВООЗ

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 17:02
Епіцентром пандемії коронавірусу залишається Америка, - ВООЗ
Фото: будівля ВООЗ у Женеві (flickr.com us-mission)

Також експерти відзначають зростання захворювань в Африці

На даний момент епіцентром пандемії коронавірусу у світі залишається американський континент. Про це повідомила представник ВООЗ Маргарет Харріс, передає Reuters.

Відповідаючи на запитання про причини такої великої кількості інфікованих в Північній і Південній Америці, Харріс зазначила, що в світі не сприймали з повною серйозністю попередження ВООЗ про можливе поширення коронавіруса.

Також у ВООЗ повідомили про зростання кількості захворювань в Африці, зазначивши, що континент має велику перевагу" у вигляді міжнародного досвіду по боротьбі з COVID-19 порівняно з іншими країнами.

"У них часто є дуже хороша інфраструктура відстеження контактів і глибока пам'ять і розуміння того, чому ми дуже серйозно ставимося до нового патогену", - сказала Харріс.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ повідомила про потенційний прогрес у лікуванні коронавірусу. Як зазначили експерти, деякі види лікування дозволяють зменшити ступінь тяжкості або тривалість захворювання коронавірусом COVID-19. При цьому дослідження знаходяться поки що на ранній стадії.

Раніше повідомлялося, що Росія вийшла на друге місце за кількістю захворювань коронавірусом у світі. Станом на 12 травня в країні зафіксували понад 230 тисяч хворих. Більше тільки в США, де захворіли 1,3 млн осіб.

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиВООЗЕпіцентрКоронавірус
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