"Эпицентр" закупит первую партию бронированных автомобилей для разминирования Украины на 1 млн долларов

Компания "Эпицентр К" первой из украинского бизнеса поддержала новую инициативу UNITED24 "Гуманитарное разминирование". На саммите по случаю первой годовщины фандрейзинговой платформы UNITED24 учредитель и председатель ООО "Эпицентр К" Галина Герега анонсировала закупку первой партии бронированных машин для разминирования территорий Украины на сумму 1 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы продолжаем избранную нами миссию спасения жизни людей. Каждый день на заминированных полях гибнут люди, дети, работники МЧС, подвергаясь смертельно опасным минам. Именно поэтому мы как представители крупного бизнеса первыми поддержали важную инициативу "Гуманитарное разминирование". Бронированные авто помогут специалистам безопаснее освобождать нашу землю и помогать людям возвращаться в мирную счастливую жизнь", - отметила Галина Герега.

По данным Mines Advisory Group, Украина является наиболее заминированной страной мира. Площади заминированных территорий составляют около 200 тыс кв. километров, что равняется 30-40% всей территории страны.

Ежедневно сотрудники ГСЧС деактивируют около 1,5 тыс. боеприпасов. Сразу же после деоккупации украинских территорий спасатели ежедневно обнаруживают тысячи российских мин. Поэтому новое направление, анонсированное платформой UNITED24, которое первой поддержала компания "Эпицентр К", станет чрезвычайно важным и стратегическим. Ведь, по оценкам экспертов, на полное разминирование украинской территории после войны уйдет десятки лет.

Напомним, в августе 2022 года компания "Эпицентр К" первой из украинского бизнеса поддержала инициативу Елены Зеленской по закупке реанимобилей через UNITED24.

В рамках благотворительной инициативы "Спасаем жизнь", Эпицентр вместе с партнерами, поставщиками и покупателями уже закупил и передал медикам 50 современных реанимобилей на сумму 133,5 млн гривен.