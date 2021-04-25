Епіфаній про COVID і агресію РФ: закликаю українців не боятися

"Ми з вами говоримо зараз про два фронти. Ми говоримо про коронавірус, він бентежить вже увесь світ більше року. Але українці перебувають у стані війни вже більше 7 років. І зараз ми бачимо, що Російська Федерація в особі президента Путіна намагається внести в українське суспільство цей вірус страху. Вірус страху руйнує зсередини. Коли людина налякана, коли вона в стані паніки, тоді легко маніпулювати, а особливо інформаційно маніпулювати. І ми як церква закликаємо не боятися", - сказав Епіфаній.

Він наголосив, що українцям вдалося зберегти єдність країни у 2014 році, коли в практично не було потужної армії, а зараз в Україні вже є потужна армія, яку оцінюють міжнародні фахівці однією з найкращих і боєздатних армій в Європі.

"Звичайно, ми покладаємо надію найперше на Бога, але ми також будемо до кінця захищати нашу Богом дану українську землю. Тому що це наша земля. Ми не проявляємо агресії. Ми хочемо бути господарями у своєму домі. І тому не повинно панувати страху, особливо в цей час. Це йде тільки нагнітання ситуації", - підкреслив Епіфаній.

Голова ПЦУ відзначив, що останні події показали силу єдності українців.

"І зараз ми бачимо що? Коли ми єдині, коли з нами солідарний весь вільний світ, то агресор починає відступати. І якщо все ж таки він надумає щось лихе стосовно України, то я думаю, що ми все ж таки врешті-решт переможемо і цю агресію", - додав Епіфаній.