Эпидсезон в разгаре. Что будет, если одновременно заболеть Covid-19 и гриппом

В ноябре заболеваемость ОРВИ, гриппом и Covid-19 выросла почти на 4%, но пока эпидемиологический порог не превысила. Только за неделю с 4 по 10 ноября заболели более 115 тыс. украинцев, больше половины из них – дети.
РБК-Украина расспросило Центр общественного здоровья о том, что будет, если человек одновременно заболеет Covid-19 и гриппом.
В ЦОЗ заявили, что коронавирусом и гриппом можно заболеть одновременно – этот процесс называется коинфекцией. Это может привести к более серьезному течению болезни.
"Оба вируса влияют на дыхательную систему и могут вызывать подобные симптомы, такие как высокая температура, кашель, боли в мышцах, общее истощение и затрудненное дыхание. При одновременном заражении симптомы могут быть выражены сильнее, что увеличивает нагрузку на иммунную систему и повышает риск осложнений", – объясняют в ЦОЗ.
В ведомстве подчеркивают, что в случае обнаружения у себя симптомов заражения Covid-19 очень важно сделать тест и самоизолироваться, чтобы не заразить других. Аналогично нужно действовать и при гриппе.
Возможные последствия одновременного инфицирования:
В этом эпидемиологическом сезоне в Украине циркулируют два вида гриппа – тип А и тип В. Они одинаково опасны и могут вызвать тяжелые осложнения.
Чтобы предотвратить эпидемию в Украину завезли около 300 тыс. вакцин. Одна доза в аптеках стоит от 400 грн. Лучше всего вакцинироваться в начале эпидемиологического сезона, ведь иммунитет формируется до 3 недель. Против гриппа уже привилось около 75 тыс. украинцев.
Также сейчас в Украине циркулируют до 10 подвидов штамма коронавируса Omicron. Количество случаев заражения разновидностью Flirt, активно распространявшейся в конце лета в начале осени, сейчас уменьшилось.
В мире все больше людей заражается новым видом коронавируса ХEС из "семейства" Omicron. Его обнаружили почти в трех десятках стран, в том числе в соседней Польше.
"Появление на территории Украины новых штаммов SARS-CoV-2 не исключается из-за миграции населения и особенностей передачи вируса", – отмечают в Центре.
ХЕС характеризуется более высокой заразностью. Сейчас ВОЗ проверяет, защитят ли вакцины от нового вида вируса. Вместе с этим эксперты прогнозируют, что именно ХЕС станет наиболее распространенным вариантом Covid-19 в следующем году.
Отметим, что лучшей защитой от коронавируса является вакцинация. Особенно ее нужно проводить людям из зоны риска – беременным, детям до 5 лет и людям за 60 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания.
Добавим, что прививка против Covid-19 бесплатна в Украине. Вакцинироваться можно через запись у своего семейного врача или в пункте прививок.
Читайте также о том, что в Украине теперь можно вакцинироваться в аптеках. Такое нововведение ввели, чтобы люди имели более высокий доступ к прививкам и соответственно формировался коллективный иммунитет к инфекционным болезням.
Во время подготовки материала использовали: эксклюзивный комментарий ЦОЗ и данные Минздрава.
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