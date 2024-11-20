Эпидсезон в разгаре. Что будет, если одновременно заболеть Covid-19 и гриппом

Что будет, если одновременно заболеть Covid-19 и гриппом

В ЦОЗ заявили, что коронавирусом и гриппом можно заболеть одновременно – этот процесс называется коинфекцией. Это может привести к более серьезному течению болезни.

"Оба вируса влияют на дыхательную систему и могут вызывать подобные симптомы, такие как высокая температура, кашель, боли в мышцах, общее истощение и затрудненное дыхание. При одновременном заражении симптомы могут быть выражены сильнее, что увеличивает нагрузку на иммунную систему и повышает риск осложнений", – объясняют в ЦОЗ.

В ведомстве подчеркивают, что в случае обнаружения у себя симптомов заражения Covid-19 очень важно сделать тест и самоизолироваться, чтобы не заразить других. Аналогично нужно действовать и при гриппе.

Возможные последствия одновременного инфицирования:

симптомы могут быть более интенсивными, чем при заражении только одним из вирусов. Увеличивается вероятность высокой температуры, лихорадки и кашля, что может усложнить установку правильного диагноза

повышается риск развития осложнений, таких как пневмония, острый респираторный дистресс-синдром и сердечно-сосудистые проблемы. Это особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями сердца, легких и ослабленным иммунитетом

снижается способность иммунной системы к борьбе

более длительный период восстановления

лечение коинфекции может быть сложным, поскольку некоторые препараты, например противовирусные средства для лечения гриппа, не влияют на коронавирус, и наоборот. Врачи могут назначать препараты осторожно, чтобы избежать "конфликтов" между медикаментами

Оба вируса влияют на дыхательную систему и повышают риск осложнений (фото иллюстративный: Freepik)

Какие штаммы Covid-19 и гриппа сейчас циркулируют в Украине

В этом эпидемиологическом сезоне в Украине циркулируют два вида гриппа – тип А и тип В. Они одинаково опасны и могут вызвать тяжелые осложнения.

Чтобы предотвратить эпидемию в Украину завезли около 300 тыс. вакцин. Одна доза в аптеках стоит от 400 грн. Лучше всего вакцинироваться в начале эпидемиологического сезона, ведь иммунитет формируется до 3 недель. Против гриппа уже привилось около 75 тыс. украинцев.

Также сейчас в Украине циркулируют до 10 подвидов штамма коронавируса Omicron. Количество случаев заражения разновидностью Flirt, активно распространявшейся в конце лета в начале осени, сейчас уменьшилось.

В мире все больше людей заражается новым видом коронавируса ХEС из "семейства" Omicron. Его обнаружили почти в трех десятках стран, в том числе в соседней Польше.

"Появление на территории Украины новых штаммов SARS-CoV-2 не исключается из-за миграции населения и особенностей передачи вируса", – отмечают в Центре.

ХЕС характеризуется более высокой заразностью. Сейчас ВОЗ проверяет, защитят ли вакцины от нового вида вируса. Вместе с этим эксперты прогнозируют, что именно ХЕС станет наиболее распространенным вариантом Covid-19 в следующем году.

Отметим, что лучшей защитой от коронавируса является вакцинация. Особенно ее нужно проводить людям из зоны риска – беременным, детям до 5 лет и людям за 60 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания.

Добавим, что прививка против Covid-19 бесплатна в Украине. Вакцинироваться можно через запись у своего семейного врача или в пункте прививок.