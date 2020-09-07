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Епідемію коронавірусу вважають загрозою 40% українців

Київ, Понеділок 07 вересня 2020 12:24
Епідемію коронавірусу вважають загрозою 40% українців
Фото: карантин у Києві навесні 2020 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нова інфекція взагалі не турбує більшість громадян

У липні 2020 року 40% українців вважали, що епідемія коронавірусу є загрозливою. Серед них 14% заявили, що інфекція дуже загрозлива.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас 58% респондентів заявили, що епідемія коронавірусу не становить загрози для них особисто.

Епідемію коронавірусу вважають загрозою 40% українців

Щодо дій влади із подолання епідемії найбільше українці невдоволені Кабінетом міністрів, яких ухвалював основні рішення. Більшість (51%) респондентів заявили, що не схвалюють дії уряду (схвалюють - 36%). Дії місцевої влади не схвалюють 34% (схвалюють - 56%). Дії президента влади не схвалюють 40% (схвалюють - 49%).

Епідемію коронавірусу вважають загрозою 40% українців

За даними опитування, більшість українців виконують вимоги влади щодо носіння маски у громадських місцях. Лише 6% заявили, що маски не носять.

Епідемію коронавірусу вважають загрозою 40% українців

Опитування було проведене Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ з 30 по 31 липня 2020 року. Дані були зібрані за допомогою комп’ютерного методу телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитування проводилося за випадковою вибіркою, яка включала 2472 громадян України віком від 16 років і старше. Вибірка репрезентативна за регіоном, віком та статтю. Статистична похибка не перевищує 2% при 95-відсотковому рівні довіри, а коефіцієнт досяжності становив 12%.

Відзначимо, за даними опитування Центру "Соціс" і Центру Разумкова, наприкінці липня 2020 року 38,5% українців вважали, що проблема коронавірусу занадто перебільшена і що є багато інших, більш небезпечних захворювань.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", половина українців проти жорсткого карантину при другій хвилі епідемії.

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