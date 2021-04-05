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Епідеміолог Байдена заявив про четверту хвилю COVID-19 в США

Автор: Артур Родивилов

У Сполучених Штатах спостерігається вже четверта хвиля пандемії коронавирусной інфекції. Таку думку висловив епідеміолог, член консультативного комітету президента США Джо Байдена коронавирусу Майкл Остерхольм.

Про це повідомляє Fox News.

Він пояснив це тим, що в останні кілька місяців в країні з'явилися кілька нових різновидів коронавіруса, що представляють серйозну загрозу.

"Я вважаю, що в деякому сенсі ми знаходимося майже в нової пандемії", - сказав учений.

Проте він відзначив, що хороша новина полягає в тому, що існуючі вакцини ефективні проти нових штамів вірусу, в тому числі і проти так званого "британського штаму".

Раніше Національна академія наук України представила новий прогноз щодо розвитку ситуації з коронавірусом в країні. Вчені спрогнозували, коли в Україні буде пік третьої хвилі COVID-19.

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