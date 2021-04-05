Епідеміолог Байдена заявив про четверту хвилю COVID-19 в США

Він пояснив це тим, що в останні кілька місяців в країні з'явилися кілька нових різновидів коронавіруса, що представляють серйозну загрозу.

"Я вважаю, що в деякому сенсі ми знаходимося майже в нової пандемії", - сказав учений.

Проте він відзначив, що хороша новина полягає в тому, що існуючі вакцини ефективні проти нових штамів вірусу, в тому числі і проти так званого "британського штаму".