RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Єнін: про мотиви розстрілу військових у Дніпрі поки рано говорити

Автор: Юлія Бойко

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін вважає, що на сьогодні рано говорити про мотиви нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв військових у Дніпрі. Слідству ще належить їх встановити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на брифінгу в Дніпрі.

"На сьогоднішній момент, напевно, рано говорити про мотиви, як би нам усім не хотілося їх зрозуміти. Я впевнений, як тільки це дозволить слідство, (мотиви, - ред.) будуть відомі", - заявив він.

Нагадаємо, на тлі трагедії в Дніпрі, в результаті якої загинули п'ятеро військовослужбовців, у відставку подав командувач Національної гвардії України Микола Балан. До цього президент Володимир Зеленський обіцяв, що за фактом нічного інциденту будуть прийняті кадрові рішення.

Детальніше про розстріл на території "Південмашу" читайте в матеріалі "Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії".

Читайте РБК-Україна в Google News
ДніпроНацгвардія