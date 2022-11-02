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Энергосистема нуждается в средствах для восстановления разрушенных ракетами объектов, - эксперт

Фото: энергосистема нуждается в средствах для восстановления разрушенных российскими ракетами объектов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украинские энергетики должны обеспечиваться достаточным финансовым ресурсом, чтобы оперативно приобрести новое оборудование и восстановить поврежденные оккупантом объекты инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министра энергетики Ивана Плачкова.

"Энергетики же не будут сейчас просить дополнительные деньги из бюджета или какие-то дотации, потому что бюджет нужен для военных. Нужно, чтобы мы все объединились и сделали все что можем, для того чтобы обеспечить финансами для закупки необходимого оборудования, так и для электроэнергии", - сказал он.

Плачков добавил, что недавно Кабинет министров принял решение о сохранении тарифов для населения на текущем уровне, поэтому для обеспечения энергетиков деньгами необходимо, чтобы люди на 100% рассчитывались за потребленную электроэнергию.

Также НКРЭКУ должна принять комплекс неотложных решений и ослабить существующие ограничения на продажу электроэнергии украинскими производителями.

Напомним, ранее Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам для стабилизации ситуации, в частности ослаблению ценовых ограничений.

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