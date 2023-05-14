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Энергобезопасность Украины нуждается в изменении модели энергорынка, - эксперт

Фото: энергобезопасность Украины требует изменения модели энергорынка (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Необходимо изменить текущую модель энергорынка, потому что она заводит энергопредприятия в банкротство

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента Energy Club Ивана Григорука.

"Необходима реформа рынка электрической энергии. Она была несовершенна, мягко говоря, и в довоенный период. Сейчас она просто не работает, фактически заводит в банкротство все предприятия, работающие в энергетической отрасли", - сказал он.

Григорук подчеркнул, что предприятия, которые всегда были потенциально прибыльными, сейчас работают на грани банкротства или в его состоянии.

Он добавил, что реформа модели рынка – одна из составляющих, которая станет одним из важнейших элементов обеспечения энергетической безопасности Украины в будущем.

Напомним, ранее гендиректор "Центрэнерго" Владимир Егоров заявлял, что для прохождения следующей зимы необходимо ослабить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

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