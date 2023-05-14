ua ru
Вс, 14 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Энергобезопасность Украины нуждается в изменении модели энергорынка, - эксперт

Новина українською →
Воскресенье 14 мая 2023 17:21
Энергобезопасность Украины нуждается в изменении модели энергорынка, - эксперт Фото: энергобезопасность Украины требует изменения модели энергорынка (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Необходимо изменить текущую модель энергорынка, потому что она заводит энергопредприятия в банкротство

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента Energy Club Ивана Григорука.

"Необходима реформа рынка электрической энергии. Она была несовершенна, мягко говоря, и в довоенный период. Сейчас она просто не работает, фактически заводит в банкротство все предприятия, работающие в энергетической отрасли", - сказал он.

Григорук подчеркнул, что предприятия, которые всегда были потенциально прибыльными, сейчас работают на грани банкротства или в его состоянии.

Он добавил, что реформа модели рынка – одна из составляющих, которая станет одним из важнейших элементов обеспечения энергетической безопасности Украины в будущем.

Напомним, ранее гендиректор "Центрэнерго" Владимир Егоров заявлял, что для прохождения следующей зимы необходимо ослабить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский в Германии: все подробности визита
Зеленский в Германии: все подробности визита
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть