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"Энергоатом" выступил за отмену ценовых ограничений на энергорынке

Четверг 19 октября 2023 17:09
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"Энергоатом" выступил за отмену ценовых ограничений на энергорынке Фото: "Энергоатом" выступил за отмену ценовых ограничений на энергорынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Государственная компания "Энергоатом" призвала к полной отмене ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепы).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора по правовым вопросам "Энергоатом-Трейдинг" Виктора Качуренко.

Он отметил, что из-за возложенной на "Энергоатом" обязанности по финансированию тарифа на электроэнергию для населения в рамках действующего ПСО компания несет большую финансовую нагрузку.

Качуренко добавил, что ввиду текущей ситуации с ценами на электроэнергию и перспективы прохождения отопительного сезона важно сформировать соответствующие условия на рынке, чтобы "Энергоатом" мог полностью покрыть свои расходы по финансированию тарифа для населения.

"Компания ожидает, что НКРЭКУ сможет принять взвешенное решение о пересмотре предельных цен на рынке электроэнергии. В письме мы отдельно говорим об отмене предельных цен", - подчеркнул он.

Представитель "Энергоатом-Трейдинг" подчеркнул, что это упростит выполнение финансовых обязательств компании, в частности, по финансированию тарифа для населения.

Ранее государственное предприятие "Оператор рынка" обратилось в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой установить прайс-кепы на таком же уровне, как и в Евросоюзе.

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