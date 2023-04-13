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Энергетики справились с вызовами при обстреле энергосистемы, - "Центр Разумкова"

Фото: энергетики справились с вызовами во время обстрелов энергосистемы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Экспертная среда высоко оценила работу энергокомпаний в условиях российской агрессии, позволившую сохранить целостность энергосистемы и обеспечить страну электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование "Центра Разумкова".

Были опрошены эксперты исследовательских научных учреждений и организаций, преподаватели высших учебных заведений, специалисты по энергетике в областных, городских администрациях, работники аппарата Кабинета министров Украины, Офиса президента Украины.

Перед ними ставились вопросы относительно прохождения последнего осенне-зимнего периода (ОЗУ), работы рынков электрической энергии и природного газа, эффективности деятельности государственных органов в энергетике, а также перспективного развития сектора.

Наиболее высокую оценку эксперты поставили энергетическим компаниям за преодоление вызовов, возникших в результате российских массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

"Все 100% опрашиваемых подтвердили, что украинским энергетикам в сверхсложных условиях удалось справиться с задачей энергообеспечения страны во время прохождения ОЗУ", - подчеркнули в Центре Разумкова.

Напомним, большинство украинцев считают, что энергетики справились с проблемами энергосистемы во время этого отопительного сезона, который проходил в условиях регулярных ракетных атак России по энергосистеме.

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Электроэнергия