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Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 6 тисяч родин у трьох областях, - ДТЕК

Фото: енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 6 тисяч родин у трьох областях (dtek com)
Автор: Ілона Свиридова

Енергетики ДТЕК разом з військовими відремонтували електромережі у 18 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей. Світло повернули у 5700 домівок українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Фахівцям енергокомпанії за вчора найбільше відновлень вдалося виконати у Селидівській громаді - знову зі світлом 3,2 тисячі домогосподарств. Попри складну ситуацію енергетики також працювали у Мар’їнській, Слов’янській, Костянтинівській, Бахмутській, Торецькій та Великоновосілківській громадах", - повідомили в компанії.

Крім того, світло повернули для майже 400 родин Криворізького району Дніпропетровської області та 19 родинам на Одещині, що постраждали від обстрілу напередодні.

Поки що без електроживлення - 364 населених пункти Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський.

"Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти. Фахівці безперервно працюють вже 156 добу та відновлюють обладнання та лінії знову й знову, щойно це стає можливим", - зазначають в енергокомпанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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