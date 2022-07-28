Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 6 тисяч родин у трьох областях, - ДТЕК

"Фахівцям енергокомпанії за вчора найбільше відновлень вдалося виконати у Селидівській громаді - знову зі світлом 3,2 тисячі домогосподарств. Попри складну ситуацію енергетики також працювали у Мар’їнській, Слов’янській, Костянтинівській, Бахмутській, Торецькій та Великоновосілківській громадах", - повідомили в компанії.

Крім того, світло повернули для майже 400 родин Криворізького району Дніпропетровської області та 19 родинам на Одещині, що постраждали від обстрілу напередодні.

Поки що без електроживлення - 364 населених пункти Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський.

"Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти. Фахівці безперервно працюють вже 156 добу та відновлюють обладнання та лінії знову й знову, щойно це стає можливим", - зазначають в енергокомпанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.