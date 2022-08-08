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Енергетики разом із ЗСУ за тиждень повернули світло для 95 тисяч родин, - ДТЕК

Фото: енергетики разом із ЗСУ за тиждень повернули світло для 95 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулий тиждень енергетики компанії ДТЕК за підтримки ЗСУ повернути світло 95 тисячам родин у 133 населених пунктах у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Так за минулий тиждень електромонтери "ДТЕК Донецькі електромережі" відновили постачання світла для понад 81 тисячі осель мешканців області у 104 населених пунктах Бахмутського, Краматорського, Волноваського та Покровського районів.

"За останній тиждень збільшилась регулярність обстрілів Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області. Через це дедалі частіше руйнувань зазнає інфраструктура електромереж. Всього за тиждень енергетики відновили електропостачання майже 30 тисячам родин у 29 населених пунктах Дніпропетровщини", - зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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Електроенергія