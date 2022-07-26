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Енергетики повернули світло ще для 8 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло ще для 8 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За добу 25 липня енергетики компанії ДТЕК разом із військовими ЗСУ відновили електропостачання 16 населених пунктів і повернули світло для 8 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"У Донецькому регіоні, фахівці змогли повернути електроживлення у 16 населених пунктів, знеструмлених внаслідок обстрілів, ракетних та авіаударів. Знову зі світлом майже 8 тисяч родин у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах", - повідомили в компанії.

Без електропостачання лишаються 320 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

25 липня через черговий обстріл без світла залишились 5 населених пунктів у Дніпровському, Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області. Енергетики менше, ніж за добу відновили роботу електромереж та повернули світло у 1031 оселю жителів Дніпропетровщини.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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Донецька областьЕлектроенергія