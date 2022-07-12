Енергетики повернули світло ще для 12 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

"Знову зі світлом 12 тисяч родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах. Левова частка відновлень - 8,4 тисячі домогосподарств - у Торецькій громаді, що разом з іншими прифронтовими громадами щоденно потерпає від важких обстрілів. 1,7 тисячі родин заживлені у Бахмутській громаді, що також постійно обстрілюється. Ще понад тисяча родин знову зі світлом у Костянтинівській громаді. Також роботи проводили у Слов’янській та Авдіївській громадах", - повідомили в компанії.

Попри складну ситуацію з бойовими діями в Донецькій області активні бойові дії фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі вдалося повністю чи частково повернути електроживлення до 23 населених пунктів.

Наразі без світла 325 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки пов’язані з бойовими діями - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.