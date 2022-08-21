Енергетики повернули світло для 7 тисяч родин в зоні бойових дій, - ДТЕК

За минулу добу енергетики ДТЕК разом із ЗСУ відновили електропостачання для 7 тисяч родин в Донецькій та Дніпропетровській областях, які постійно потерпають від ворожих ракет та артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.
"Попри постійну небезпеку фахівці ДТЕК Донецькі електромережі протягом 20 серпня повернули світло в 5 населених пунктів. Знову з електрикою 6755 родин Криворізької, Торецької, Бахмутської та Слов’янської громад Донеччини", - зазначили в компанії.
Під обстрілами російських окупантів перебуває південна-західна частина Дніпропетровської області. Значних руйнувань зазнають Нікопольський та Криворізький райони.
Упродовж 20 серпня силами ДТЕК Дніпровські електромережі електропостачання повернули 740 родинам 2 населених пунктів регіону, які постраждалих від обстрілів ворога.
Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.