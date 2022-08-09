RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергетики повернули світло для 5 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло для 5 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом з військовими ЗСУ повернули світло для понад 5 тисячам родин в 18 населених пунктах, що постраждали від обстрілів у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Донецька область лишається одним із регіонів з найінтенсивнішими бойовими діями. Зазначається, що найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики вчергове відновили електроживлення в понад 5 тисяч домівок жителів 18 населених пунктів, що знаходяться під щоденними обстрілами", - повідомили в компанії.

У Дніпропетровській області енергетики компанії повернули світло для 7 тисяч родин в 7 населених пунктах.

Загалом за минулу добу енергетики ДТЕК повернули світло для 12 тисяч родин в 25 населених пунктах.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьЕлектроенергія