Енергетики повернули світло для 5 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

"Донецька область лишається одним із регіонів з найінтенсивнішими бойовими діями. Зазначається, що найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики вчергове відновили електроживлення в понад 5 тисяч домівок жителів 18 населених пунктів, що знаходяться під щоденними обстрілами", - повідомили в компанії.

У Дніпропетровській області енергетики компанії повернули світло для 7 тисяч родин в 7 населених пунктах.

Загалом за минулу добу енергетики ДТЕК повернули світло для 12 тисяч родин в 25 населених пунктах.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.