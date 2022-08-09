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Енергетики повернули світло для 5 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

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Вівторок 09 серпня 2022 17:17
Енергетики повернули світло для 5 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло для 5 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом з військовими ЗСУ повернули світло для понад 5 тисячам родин в 18 населених пунктах, що постраждали від обстрілів у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Донецька область лишається одним із регіонів з найінтенсивнішими бойовими діями. Зазначається, що найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики вчергове відновили електроживлення в понад 5 тисяч домівок жителів 18 населених пунктів, що знаходяться під щоденними обстрілами", - повідомили в компанії.

У Дніпропетровській області енергетики компанії повернули світло для 7 тисяч родин в 7 населених пунктах.

Загалом за минулу добу енергетики ДТЕК повернули світло для 12 тисяч родин в 25 населених пунктах.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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Донецька область Електроенергія
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