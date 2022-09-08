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Енергетики повернули світло для 4,2 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло для 4,2 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За 7 вересня енергетики за підтримки військових ЗСУ відремонтували електромережі у 9 населених пунктах Донецької області і повернули світло для 4,2 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК,

Протягом доби енергетики повністю повернули електропостачання у 9 населених пунктів. 4 222 родини у Покровському, Бахмутському, Волноваському та Краматорському районах знову зі світлом.

"Найбільшу кількість родин в результаті вчорашніх ремонтів вдалося підключити у Слов’янській та Мар’їнській громадах. 2,4 тисячі родин та понад 1 тисячу родин відповідно. Ще 702 родини у Волноваській громаді також знову зі світлом. Крім того енергетикам вдалося відремонтувати деякі пошкодження мереж у Торецькій та Великоновосілківській громаді", - повідомляють в ДТЕК.

Через постійні обстріли наразі без світла 88 населених пунктів. Найскладніші напрямки - Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський, Слов’янський.

"Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 197 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим", - повідомляють в енергокомпанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків.

На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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ДТЕКДонецька область