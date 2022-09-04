Енергетики повернули світло для 3 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

За добу енергетики відновили роботу електромереж для 3,1 тисяч домогосподарств у 9 населених пунктах, які залишись без світла внаслідок обстрілів у Донецькій області. Роботи проводились у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

"Ми частково відновили світло для 1 491 родини Краматорської громади, ще 930 родини у Слов’янській громаді, крім цього проводили ремонтні роботи у Авдіївській, Бахмутській та Торецькій громадах Донецької області. Ми щодня прикладаємо максимум зусиль для відновлення світла мешканцям області, там де це можливо", - повідомляють у ДТЕК.

Найскладніші напрямки на Донеччині залишаються Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики приступають до робіт в цих районах, щойно отримують дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті https://energy-heroes.com.ua/ зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.