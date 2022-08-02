Енергетики повернули світло для 20 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

Аварійно-ремонтні бригади енергетиків компанії ДТЕК за минулу добу разом з військовими ЗСУ відновили електропостачання для 20 тисяч споживачів Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Завдяки успішним діям ЗСУ, аварійно-ремонтні бригади повернули світло до 17 населених пунктів у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

Вчергове обстрілів зазнав Нікопольський район Дніпропетровщини. За добу енергетикам вдалося відновити електропостачання для 186 родин.

Без світла лишаються ще 342 населених пункта Донецької області. Найбільш складна ситуація з енергопостачанням на Слов’янському, Авдіївському, Мар’їнському, Торецькому та Бахмутському напрямках. Щоб відремонтувати електромережі енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України на проведення робіт в прифронтовій зоні.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті https://energy-heroes.com.ua зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.