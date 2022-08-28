Енергетики повернули світло для 16 тисяч споживачів, - ДТЕК

"На Донеччині за добу електропостачання відновили для 5 545 родин Торецької громади, ще 2 689 - Бахмутської громади. Також роботи проводили в Слов’янській та Мар’їнській громаді", - повідомили в компанії.

Крім того, 27 серпня енергетикам ДТЕК вдалося відновити роботу електромереж в 3 населених пунктах для майже 8 тисяч родин Криворізького та Нікопольського районів Дніпроетровської області.

Без електропостачання поки лишається 1 населений пункт на Дніпропетровщині та 86 населених пунктів на Донеччині.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.