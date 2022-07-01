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Енергетики повернули світло 13 тисячам родин у Донецькій області, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло 13 тисячам родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Українським енергетикам вдалося відремонтувати мережі та повернули світло майже 13 тисячам осель на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Енергетики отримали змогу дістатися ряду місць ушкоджень мереж та відремонтувати їх у 5 населених пунктах Покровського, Бахмутського та Краматорського районів. Знову отримують електроживлення майже 13 тисяч родин", - повідомили в компанії.

Без електропостачання наразі 356 населених пунктів Донецької області.

Найскладніші напрямки - лишаються Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 128 добу та відновлюють обладнання та лінії знову й знову, щойно це стає можливим», - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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ДТЕКДонецька область