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Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 30 тысяч домов украинцев, - ДТЭК

Фото: энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 30 тысяч домов украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК при поддержке ВСУ вернули свет для 30 тысяч домохозяйств в 14 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"В течение последних суток энергетикам возобновить работу электросетей для более 5 тысяч семей в 5 населенных пунктах Никопольского и Синельниковского районов, которые были обесточены в результате обстрелов", - сообщили в компании.

Кроме того, несмотря на обстрелы в Донецкой области, специалисты ДТЭК смогли возобновить электроснабжение 9 населенных пунктов Покровского, Бахмутского и Краматорского районов. Свет вернулся в дома почти 25 тысяч семей.

"Больше всего восстановлений удалось выполнить в Бахмутском районе - это направление остается одним из самых трудных. В частности, в Торецкой общине энергетики смогли за сутки восстановить свет для 15 тысяч семей. В Бахмутской менее чем за сутки восстановлен свет более 1 тысячи семей, и за сутки - еще более 4 тысяч семей. Кроме того энергетикам удалось с разрешения военных вернуть свет более 2 тысяч семей Славянской общины. И выполнить ряд ремонтов в Краматорской, Константиновской и Марьинской общинах", - отмечают в ДТЭК.

Напомним, для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры – котельные, школы, садики и медучреждения.

Ранее компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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