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Енергетики просять владу не скасовувати реформу обленерго, - асоціація

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П'ятниця 19 серпня 2022 15:17
Енергетики просять владу не скасовувати реформу обленерго, - асоціація Фото: енергетики просять владу не скасовувати реформу обленерго (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Громадська спілка "Розумні електромережі" закликала владу забезпечити можливість для обленерго оперативно відновлювати пошкоджені внаслідок бойових дій лінії електропередачі і готуватися до найскладнішого в історії опалюваного сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спілки.

"В умовах високої інфляції та зниження об’ємів розподілу електроенергії на 30%, RAB-тариф став єдиним реальним джерелом для закупівлі матеріалів, здійснення ремонтів, виплати зарплат працівникам ОСР-ів. Ця методика стала тим фінансовим гарантом, що дозволив оперативно повертати світло громадянам з самого початку війни", - повідомляють енергетики.

Учасники спілки підкреслили, у разі скасування реформи RAB-тарифу обленерго не матимуть ресурсів для ліквідації аварій, кількість яких невпинно зростає внаслідок військових дій. Також, погіршиться поточна ситуація із розрахунками на ринку розповсюдження електричної енергії, що матиме негативний вплив на національну економіку.

"Електромережі є критичною інфраструктурою, яка підтримує життя в регіонах. Досвід окупації і відновлення Київщини показав, що надійне електропостачання - основа повернення регіону до нормального життя. А враховуючи відсутність газопостачання у прифронтових регіонах України, єдиним джерелом енергії там є електрична. Ремонт і оновлення мереж дає можливість державі впевнено пройти тривожний опалювальний сезон. Запаси вугілля та газу не допоможуть в ситуації, коли на електромережах відбуватимуться постійні аварії та короткочасні відключення", - кажуть учасники спілки.

На їх думку, ідеї щодо скасування стимулюючого тарифоутворення, які останнім часом все частіше обговорюються, мають великий вплив на життєдіяльність країни в цілому, а отже, потребують детального вивчення, обговорення і не можуть прийматися поспіхом.

Нагадаємо, раніше заступник голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї повідомляв, що скасування реформи обленерго унеможливить відновлення зруйнованих війною електромереж.

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