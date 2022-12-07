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Энергетики вернули свет еще 15 тысячам семей в двух областях, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет еще 15 тысячам семей в двух областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За 5-6 декабря в Донецкой и Днепропетровской области аварийно-ремонтные бригады энергетиков возобновили электроснабжение более 15 тысяч семей в 18 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Так, в течение двух суток 5 и 6 декабря энергетики возобновили электроснабжение в 12 населенных пунктах, накануне подвергшихся вражеским обстрелам в Днепропетровской области.

"Свет вернулся в дома 8886 семей Днепропетровской области. Специалисты, несмотря на обстрелы и сложную ситуацию с боевыми действиями, продолжают восстанавливать электросети с разрешением Вооруженных сил Украины и ГСЧС. Наша цель - обеспечить города и села электроэнергией, необходимой для нормальной жизни жителей региона", - отмечают в компании.

Также свет вернули еще более 6 тысяч семей в Донецкой области. Работы провели в шести населенных пунктах.

Пока без света остаются 94 населенных пункта Донбасса, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Напомним, с октября россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции. 23 ноября россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины.

По официальной информации, по Украине было выпущено 70 ракет, из них 51 были сбиты. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

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Электроэнергия