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Энергетики вернули свет еще для 1300 семей в Донецкой области

Фото: энергетики вернули свет для еще 1300 семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За минувшие сутки 10 ноября энергетики компании ДТЭК возобновили работу электросетей в 4 населенных пунктах Донецкой области и вернули свет для более 1289 семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

По информации Министерства обороны, враг не прекращает обстрелы вдоль всей линии столкновения на Донбассе. Продолжаются удары по критической инфраструктуре.

Пока без света еще 99 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики утверждают, что обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Напомним, в октябре россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.

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ЭлектроэнергияДонецкая область