Энергетики вернули свет почти 90 тысячам семей в неделю, - ДТЭК

Всего со 2 по 8 января специалисты "ДТЭК Сети" возобновили работу электросетей, поврежденных в результате вражеских обстрелов, для 90 тысяч семей в 101 населенном пункте Донецкой, Днепропетровской областей и в городе Киев.

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для уже 6,6 млн семей.

Энергетики прилагают все усилия, чтобы оперативно вернуть свет всем пострадавшим, как только получают разрешение на проведение работ от ГСЧС и ВСУ.

По состоянию на 8 января в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, удается проводить отключения согласно стабилизационным графикам. Однако из-за возвращения к работе предприятий после новогодних праздников - возрастает нагрузка на электросети.