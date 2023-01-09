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Энергетики вернули свет почти 90 тысячам семей в неделю, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет почти 90 тысячам семей в неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За первую неделю 2023 года энергетики ДТЭК вернули свет почти 90 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов российских оккупантов в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Всего со 2 по 8 января специалисты "ДТЭК Сети" возобновили работу электросетей, поврежденных в результате вражеских обстрелов, для 90 тысяч семей в 101 населенном пункте Донецкой, Днепропетровской областей и в городе Киев.

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для уже 6,6 млн семей.

Энергетики прилагают все усилия, чтобы оперативно вернуть свет всем пострадавшим, как только получают разрешение на проведение работ от ГСЧС и ВСУ.

По состоянию на 8 января в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, удается проводить отключения согласно стабилизационным графикам. Однако из-за возвращения к работе предприятий после новогодних праздников - возрастает нагрузка на электросети.

Напомним, сегодня днем кафиры обстреляли портовую и городскую инфраструктуру Очакова Николаевской области. Разрушены несколько админзданий, повреждены жилые дома и городская больница.

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ЭлектроэнергияДТЭК