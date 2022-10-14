Энергетики вернули свет для 17 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК

Так, за 13 октября специалисты ДТЭК смогли попасть с разрешения военных к ряду повреждений электросетей в 10 населенных пунктах Донецкой области. Вновь получают свет 14 тысяч домохозяйств области.

Днепропетровская область подверглась воздушным атакам за последние сутки, из-за чего были разрушены линии электропередачи. За сутки энергетики смогли все отремонтировать и вернуть свет для 2541 семьи в 2 населенных пунктах.

"В настоящее время без электроснабжения остаются 89 населенных пунктов Донецкой области. Энергетики обязательно восстановят свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины", - отмечают в ДТЭК.

Для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, 10-11 октября Россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме.

Были разрушены электростанции и узловые подстанции. Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах.