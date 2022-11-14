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Энергетики обследовали уже почти 100 км разрушенных электросетей в Херсонской области, - ДТЭК

Фото: энергетики обследовали уже почти 100 км разрушенных электросетей в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Ремонтные бригады компании ДТЭК обследовали почти 100 км разрушенных оккупантами линий электропередачи и планируют в ближайшее время приступить к возобновляемым работам.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

"Вчера наши специалисты обошли 75 км из 100, видим, что там 16 опор нет, много проволоки лежит на земле. Сегодня будут осмотры в районе Давыдова Брода, в районе Берислава, будем понимать что там", - сказал он.

Сахарук отметил, что ситуация в Херсонской области хуже, чем ожидалось, и даже если будет работать 5-6 ремонтных бригад, то восстановление линии из Днепропетровской области в Берислав продлится не менее 2-3 недель.

"Работаем сегодня с саперами. Завтра с военной администрацией договорились, чтобы работать несколько большим количеством бригад. Люди обеспечены всем необходимым. Главное, чтобы мины убрать, и можно было безопасно работать", - отметил исполнительный директор ДТЭК.

Он добавил, что сегодня саперы работают над разминированием территорий с тем, чтобы энергетики могли безопасно выполнять работы.

Напомним, в первый день освобождения Херсона от кафиров компания ДТЭК предложила свою помощь в восстановлении электроснабжения региона.

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Херсонская областьЭлектроэнергия