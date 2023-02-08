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Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы у нас была более или менее стабильная ситуация, - нардеп

Фото: народный депутат Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Необходимо понимать всю сложность ситуации в энергетике и ценить усилия энергетиков, сохраняющих более или менее стабильную работу энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Андрея Геруса.

"Я хотел бы, чтобы мы не критиковали, а понимали всю сложность ситуацию и понимали все те усилия, которые были приложены, чтобы у нас была хотя бы более-менее стабильная ситуация", - сказал Герус на заседании комитета.

По его словам, российские террористы выпустили по энергосистеме 700 ракет и беспилотников Шахедов, большинство которых было сбито силами ПВО.

"Не каждая страна удержала бы такие атаки. У нас энергетическая система продолжает работать более-менее стабильно. Все благодаря усилиям ПВО и энергетикам, которые максимально быстро несмотря на погодные условия и все риски ремонтировали энергосистему", - добавил нардеп.

По его словам, по состоянию на 1 января на рабочем месте среди российских атак погибли 98 энергетиков и 196 ранены.

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Электроэнергия