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Енергетики повернули світло в 22 населених пункти у Донецькій області, - ДТЕК

Фото: енергетики завдяки зусиллям ЗСУ повернули світло в 22 населених пункти у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики завдяки зусиллям ЗСУ змогли відремонтувати зруйновані окупантами електромережі в зоні бойових дій і повернути світло у 22 населених пункти Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Світло повернулось у населені пункти Торецького та Бахмутського напрямків, що були знеструмлені через обстріл. Роботи вдалося провести попри обстріли у Краматорському, Бахмутському та Покровському районах", - повідомили в компанії.

Попри вкрай складну обстановку з ворожими обстрілами, електропостачання відновлено для 22 117 родин в області.

Наразі без світла лишаються 341 населений пункті Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Бахмутський.

Тут енергетики не можуть провести роботи через активні бойові дії та регулярні обстріли. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

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Донецька областьЕлектроенергія