Ємельянов закликає повернути у правове поле розслідування замаху на Соболєва

Фото: Артур Ємельянов (facebook.com arturemelyanovvor)

Ємельянов прокоментував розслідування замаху на депутата

Суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов вважає, що розслідування замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва необхідно повернути в правове поле і припинити спроби тиску на слідство. Про це повідомляють "Українські новини".

"Замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва повинно вестися правоохоронними органами, а деяким українським Інтернет-ЗМІ пора припинити спроби піднімати свій скандальний рейтинг на людських трагедіях", - заявив Ємельянов.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що замовники замаху вже знайдені і поліція готова їх затримати. Сам Соболєв озвучив ряд прізвищ, акцентуючи, що поки не має претензій до цих людей і не готовий їх звинувачувати в чому-небудь. Однак це трактується ЗМІ як пряме звинувачення з його боку, а деякі журналісти взагалі говорять про "підозрюваних".

"Я сподіваюся, що юристи вже порекомендували Соболєву написати заяву в поліцію, якщо у нього є якісь підозри. Це дозволить оформити процесуально слова потерпілого. Інші публічні заяви або припущення про можливих замовників цього жахливого злочину можуть бути розцінені як тиск на слідство", - підкреслив Ємельянов.

Суддя також додав, що готовий пройти перевірку на поліграфі для підтвердження своєї непричетності до замаху.