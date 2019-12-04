ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ємельянов закликає повернути у правове поле розслідування замаху на Соболєва

Новини » Політика     04.12.2019 - 19:18
Ємельянов закликає повернути у правове поле розслідування замаху на Соболєва
Фото: Артур Ємельянов (facebook.com arturemelyanovvor)

Ємельянов прокоментував розслідування замаху на депутата

Суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов вважає, що розслідування замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва необхідно повернути в правове поле і припинити спроби тиску на слідство. Про це повідомляють "Українські новини".

"Замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва повинно вестися правоохоронними органами, а деяким українським Інтернет-ЗМІ пора припинити спроби піднімати свій скандальний рейтинг на людських трагедіях", - заявив Ємельянов.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що замовники замаху вже знайдені і поліція готова їх затримати. Сам Соболєв озвучив ряд прізвищ, акцентуючи, що поки не має претензій до цих людей і не готовий їх звинувачувати в чому-небудь. Однак це трактується ЗМІ як пряме звинувачення з його боку, а деякі журналісти взагалі говорять про "підозрюваних".

"Я сподіваюся, що юристи вже порекомендували Соболєву написати заяву в поліцію, якщо у нього є якісь підозри. Це дозволить оформити процесуально слова потерпілого. Інші публічні заяви або припущення про можливих замовників цього жахливого злочину можуть бути розцінені як тиск на слідство", - підкреслив Ємельянов.

Суддя також додав, що готовий пройти перевірку на поліграфі для підтвердження своєї непричетності до замаху.

Соболєв назвав ймовірних замовників замаху на нього Замах на Соболєва: один з кілерів три роки воював на Донбасі
Новини України замахЕмельянов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся