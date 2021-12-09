EMA рекомендує скоротити інтервал перед бустерним щепленням від COVID

"Хоча в цей час рекомендується проводити ревакцинацію переважно через шість місяців, наявні дані підтверджують безпеку і ефективність ревакцинації вже через три місяці після її завершення", - заявив глава відділу стратегії вакцин EMA Марко Кавалері.

За його словами, підготовка до розгляду будь-яких перероблених вакцин, націлених на новий штам "Омікрон", якщо в цьому виникне необхідність, йде повним ходом, але поширення домінуючого варіанту "Дельта" має поки бути в центрі уваги в боротьбі з поточною хвилею.

"Імунологічна ситуація в Європі залишається вкрай тривожною. "Дельта" залишатиметься головним напрямком дій громадської охорони здоров'я щодо боротьби з пандемією та її наслідками", - додав він.

Керівник ЕМА повідомив, що виробники вакцин повинні представити результати лабораторних тестів для визначення рівня нейтралізуючих антитіл, що виробляються в результаті щеплень проти "Омікрона", що є частиною збору фактів для визначення необхідності модернізації вакцин.