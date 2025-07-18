RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Электрошокер, побои и смерть мобилизованного: двум работникам ТЦК грозит тюрьма

Иллюстративное фото: сотрудники ТЦК могут получить тюремный срок (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители сообщили о подозрении двум работникам ТЦК. Причина - смерть мобилизованного после избиения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований в Telegram.

Как отметили в ГБР, подозрения получили заместитель начальника Подольского районного ТЦК Киева и солдат Шевченковского районного ТЦК Киева. 

В мае 2025 года они участвовали в перевозке мобилизованных граждан из учебных центров, которые находятся в западных областях, в Киев. Среди них был житель столицы, у которого были проблемы со здоровьем. Он начал спорить с сотрудниками ТЦК. 

"Солдат Шевченковского ТЦК избил гражданина, применил к нему электрошокер", - выяснили в ГБР. 

В свою очередь заместитель начальника Подольского районного ТЦК никак не отреагировал на происходящие в автобусе события, хотя он имел возможность остановить драку. 

После прибытия в Киев пострадавшего вынесли на плац, он был мертвым. 

Солдата Шевченковского ТЦК подозревают в превышении служебных полнмочий, которые привели к тяжелым последствиям. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. 

При этом заместителя начальника Подольского районного ТЦК подозревают в умышленном непрекращении уголовного правонарушения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. 

Избиение мужчины в Николаеве

Напомним, только несколько дней назад Государственное бюро расследований сообщило, что в Николаеве работники ТЦК могли избить мужчину призывного возраста.

По этому факту открыто уголовное производство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКПризыв в армиюВойна в УкраинеМобилизация в Украине