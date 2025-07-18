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Электрошокер, побои и смерть мобилизованного: двум работникам ТЦК грозит тюрьма

Пятница 18 июля 2025 18:17
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Электрошокер, побои и смерть мобилизованного: двум работникам ТЦК грозит тюрьма Иллюстративное фото: сотрудники ТЦК могут получить тюремный срок (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители сообщили о подозрении двум работникам ТЦК. Причина - смерть мобилизованного после избиения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований в Telegram.

Как отметили в ГБР, подозрения получили заместитель начальника Подольского районного ТЦК Киева и солдат Шевченковского районного ТЦК Киева.

В мае 2025 года они участвовали в перевозке мобилизованных граждан из учебных центров, которые находятся в западных областях, в Киев. Среди них был житель столицы, у которого были проблемы со здоровьем. Он начал спорить с сотрудниками ТЦК.

"Солдат Шевченковского ТЦК избил гражданина, применил к нему электрошокер", - выяснили в ГБР.

В свою очередь заместитель начальника Подольского районного ТЦК никак не отреагировал на происходящие в автобусе события, хотя он имел возможность остановить драку.

После прибытия в Киев пострадавшего вынесли на плац, он был мертвым.

Солдата Шевченковского ТЦК подозревают в превышении служебных полнмочий, которые привели к тяжелым последствиям. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

При этом заместителя начальника Подольского районного ТЦК подозревают в умышленном непрекращении уголовного правонарушения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Избиение мужчины в Николаеве

Напомним, только несколько дней назад Государственное бюро расследований сообщило, что в Николаеве работники ТЦК могли избить мужчину призывного возраста.

По этому факту открыто уголовное производство.

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