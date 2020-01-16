Рейдери можуть використовувати "Електронний кабінет забудовника" для захоплення землі, - в.о. голови Одеської ДАБК

"Електронний кабінет забудовника", запущений у тестовому режимі в грудні 2019 року може бути використаний рейдерами для захоплення землі, що перебуває в муніципальній власності. Про це повідомив в.о. начальника управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради Олександр Авдєєв, відомство якого нещодавно зіткнулося з новою шахрайською схемою.

За його словами, суть схеми полягає в тому, що забудовник подає на реєстрацію формально справжні документи. Однак, нерухомості, право власності на яку вони повинні підтверджувати, насправді ніколи не існувало.

"Тим не менш, система на сайті https://e-dabi.gov.ua/ прийняла документи забудовника та зареєструвала їх. Завдяки цьому рейдери отримали документи, які дозволяють їм почати будівництво на ділянці землі, який раніше був вільний від забудови",- зазначає чиновник.

У той же час, історія бере свій початок в кінці 2018 року.

"В управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради було подано повідомлення про початок будівельних робіт з капітального ремонту квартири № 23-Б по Французькому бульвару, 47 в Одесі. При цьому право власності попереднього власника оформили так звані "чорні реєстратори", - пише Авдєєв.

Після цього, за його даними, повідомивши ДАБК про початок будівельних робіт з капітального ремонту, забудовник огородив парканом ділянку землі на Французькому бульварі.

"Нюанс ж полягав у тому, що квартири № 23-Б за даною адресою в реальності ніколи не існувало. Вона виникла на папері лише в 2017-му році, що підтвердили комісійні перевірки та обстеження, а також отримані архівні документи і матеріали", - розповідає Олександр Авдєєв передісторію захоплення.

За словами в.о. начальника Одеського ДАБК, щоб запобігти захоплення земельної ділянки міської громади в престижному районі міста, відомство своїми наказами скасувало реєстрацію декларації та повідомлення на підставі факту внесення недостовірних даних забудовником, а також звернулося до правоохоронців. Однак рейдерів це не зупинило. Вони звернулися до суду, вимагаючи скасувати накази Дабку, і навіть виграли справу у першій інстанції.

"Тим не менш, в апеляційному порядку ми довели нашу правоту і, здавалося б, остаточно припинили спробу захоплення земельної ділянки...", - пише Олександр Авдєєв.

У свою очредь, в грудні 2019 року в "Електронний кабінет забудовника" було подано повідомлення про початок виконання будівельних робіт за тією ж адресою: Французький бульвар, 47, квартира №23-Б. І воно було успішно зареєстровано в реєстрі дозвільних документів під № ОД 061193531585.

"Тепер на підставі зареєстрованого повідомлення на початок будівельних робіт по капітальному ремонту неіснуючої квартири на вільному від забудови земельній ділянці можна побудувати нову будову. А ми знову повернулися до відправної точки!", - констатує Олександр Авдєєв.

При цьому він також нагадав, що уже з липня 2020 року реєстрацію документів при внесенні замовником неповних та недостовірних даних через "Електронний кабінет забудовника" скасувати наказом управління. Для цього потрібно позов до суду. А судовий розгляд може тривати рік або два, яких цілком достатньо, щоб завершити будівництво і остаточно захопити земельну ділянку за описаною вище схемою.

Крім того, на думку Авдєєва, ще більше ситуація може посилитися, коли в "Електронний кабінет забудовника" будуть додані можливості отримання документів на об'єкти класу СС2 і СС3.