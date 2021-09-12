Електромобіль Tesla Model Y оснастили бензиновим мотором і гібридним приводом

Обладнати електромобіль двигуном внутрішнього згоряння? Подібне здається оксюмороном, але в австрійській компанії Orbrist є аргументи на користь такого рішення. На автосалоні IAA Mobility в Мюнхені компанія представила свою незвичайну разарботку - кросовер Tesla Model Y, якому імплантували ДВС.

Технологія HyperHybrid авторства австрійців передбачає установку малолітражного бензинового мотора. Він розташований на передній осі, має два циліндри та робочий об'єм 1 літр, але не пов'язаний безпосередньо з колесами, а виконує роль генератора, що підзаряджає тягову батарею. А вже та живить електромотор, що обертає колеса. Іншими словами в машині реалізована схема паралельного гібрида. Але навіщо?

Відзначається, що до 60 кілометрів на годину такий гібрид працює від акумулятора, а на більш високих швидкостях додається двигун внутрішнього згоряння. Витрата пального заявлена на рівні 2 л / 100 км, а викиди шкідливих речовин не перевищують 24 г/км. З такою силовою установкою автономність складає 1500 км - відчутно більше, ніж у оригінальної Model Y.

Електричний привід може бути у двох варіантах - з одним або двома електрдвигунами (136 і 272 к.с. відповідно).

Якщо це не вражає, у компанії є ще один аргумент на користь своєї концепції. За рахунок батареї меншою ємності, встановленої замість штатного акумулятора, ціна машини помітно знижується. Заявлено, що за умови масового виробництва вартість такої силової кустановкі може скласти всього 2000 євро - проти 12 тисяч євро за штатні мотор і батарею Tesla Model Y.

На даний момент Orbrist шукає підрядника, який міг би налагодити серійний випуск такого гібрида. Якщо все піде добре, виробництво може початися в 2025 році.