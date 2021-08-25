Електрокроссовер преміального суббренда Hyundai отримав самий незвичайний селектор трансмісії в історії

Електричний кросовер Genesis GV60 пполучіл селектор трансмісії у вигляді обертової скляної півсфери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.
Кілька днів тому Genesis, який є преміальним суббрендом Hyundai, офіційно анонсував свій перший електричний кросовер GV60. Модель побудована на одній платформі з Hyundai Ioniq 5 і Kia EV6 і є їх більш розкішною версією.
Крім яскравого зовнішнього дизайну, однією з найбільш інтригуючих особливостей новинки є його селектрор трансмісії, якому в Genesis дали назву Crystal Sphere - "Кришталева сфера".
Сам електричний кросовер ділить архітектуру E-GMP (Electric-Global Modular Platform) з Hyundai Ioniq 5 і Kia EV6. А відповідно, повинен пропонуватися з такими ж силовими установками і тяговими батареями, хоча в Genesis ще офіційно не оприлюднили технічні характеристики новинки.
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