Електрокроссовер преміального суббренда Hyundai отримав самий незвичайний селектор трансмісії в історії

Кілька днів тому Genesis, який є преміальним суббрендом Hyundai, офіційно анонсував свій перший електричний кросовер GV60. Модель побудована на одній платформі з Hyundai Ioniq 5 і Kia EV6 і є їх більш розкішною версією.

Крім яскравого зовнішнього дизайну, однією з найбільш інтригуючих особливостей новинки є його селектрор трансмісії, якому в Genesis дали назву Crystal Sphere - "Кришталева сфера".

За замовчуванням селектор Crystal Sphere виглядає як скляна куля зі складним навколишнім освітленням. Як тільки відбувається запуск двигуна, півсфера обертається, відкриваючи диск, який можна повернути вправо, щоб включити режим Drive, і вліво, щоб включити задній хід. Також тут розміщені кнопка режиму Parking і перемикач вибору режимів руху.

Конструкція не схожа ні на що з того, що раніше використовувалося в автомобільній галузі - і це інтригуюча відмінність GV60 від усіх його конкурентів.

Сам електричний кросовер ділить архітектуру E-GMP (Electric-Global Modular Platform) з Hyundai Ioniq 5 і Kia EV6. А відповідно, повинен пропонуватися з такими ж силовими установками і тяговими батареями, хоча в Genesis ще офіційно не оприлюднили технічні характеристики новинки.