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Електроенергія з України забезпечить стабільну роботу європейської енергосистеми, - Міненерго

Фото: електроенергія з України забезпечить стабільну роботу європейської енергосистеми (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон наголошує на важливості синхронізації української енергосистеми з європейською мережею ENTSO-E, завдяки чому забезпечується стабільність роботи енергосистеми ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міненерго.

"Україна після синхронізації вже стає важливим фактором надійної роботи європейської енергосистеми", - сказала Сімсон.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко додав, що Україна може допомогти європейським країнам "зістрибнути з гачка" російського викопного палива, зокрема, шляхом надання своїх підземних сховищ газу та постачання електроенергії.

Також Галущенко та Сімсон обговорили питання забезпечення ядерної безпеки України та Європи.

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, початок експорту електроенергії дозволить отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни.

З 30 березня почалися перші тестові експортні поставки невеликих обсягів електроенергії в Європу. За результатами проведеного аукціону, пропускну спроможність у розмірі 210 МВт придбало ТОВ "Д.Трейдінг" з групи ДТЕК.

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