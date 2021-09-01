З електрикою на бездоріжжя: Subaru показала електричний аналог Forester

Електричний кросовер Subaru Solterra стане першим серійним електромобілем марки. Дебют заплановано на 2022 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Subaru.
Subaru оприлюднила нові фотографії кросовера Solterra - першого серійного електромобіля у своїй історії. Кількома місяцями раніше компанія показала зовнішність новинки на єдиному затемненому тизері, а ось нові фото демонструють зовнішність і інтер'єр без будь-якого камуфляжу.
Кросовер Solterra за розмірами можна порівняти з культовою моделлю Forester, але він не стане їй заміною, а розширить модельний ряд японської марки на догоду нинішньому електричному тренду.
Звичайно, у Solterra оригінальні фари й ліхтарі, інший абрис колісних арок (на тизерних фото вони в окантовці з незабарвленого пластику), а ось інтер'єр ідентичний тойотівскому за винятком керма.
У Solterra статус глобальної моделі, тому перший серійний електрокар Subaru буде продаватися на всіх ключових ринках присутності бренду. А це США, Канада, Китай, Японія і Європа.
До кінця року компанія розкриє всі подробиці, а старт продажів намічено на середину 2022 року. Не виключено, що Subaru Solterra з'явиться і на українському ринку, але навряд чи це станеться раніше 2023 року.
Нагадавши, Subaru Forester Wilderness для суворого бездоріжжя розсекречений до прем'єри. Спецверсія кросовера покликана зробити з нього справжній позашляховик.