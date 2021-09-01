З електрикою на бездоріжжя: Subaru показала електричний аналог Forester

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Subaru .

Subaru оприлюднила нові фотографії кросовера Solterra - першого серійного електромобіля у своїй історії. Кількома місяцями раніше компанія показала зовнішність новинки на єдиному затемненому тизері, а ось нові фото демонструють зовнішність і інтер'єр без будь-якого камуфляжу.

Кросовер Solterra за розмірами можна порівняти з культовою моделлю Forester, але він не стане їй заміною, а розширить модельний ряд японської марки на догоду нинішньому електричному тренду.

Назва походить від двох латинських слів - Sol і Terra, "сонце" і "земля". Перший електрокар Subaru - дітище тісної співпраці з Toyota. В основі лежить модульна платформа e-SGP (в Тойоті її називають e-TNGA), а зовнішність багато в чому копіює концепт-кар Toyota bZ4X, який дебютував навесні на Шанхайському автосалоні в статусі передсерійного прототипу.

Звичайно, у Solterra оригінальні фари й ліхтарі, інший абрис колісних арок (на тизерних фото вони в окантовці з незабарвленого пластику), а ось інтер'єр ідентичний тойотівскому за винятком керма.

Для Subaru Solterra анонсовано повний привід (буде реалізований шляхом окремого електромотора на кожній осі) і збільшений кліренс. Все це говорить, що електрична новинка збереже авантюрний дух, властивий класичним Subaru з ДВС.

У Solterra статус глобальної моделі, тому перший серійний електрокар Subaru буде продаватися на всіх ключових ринках присутності бренду. А це США, Канада, Китай, Японія і Європа.

До кінця року компанія розкриє всі подробиці, а старт продажів намічено на середину 2022 року. Не виключено, що Subaru Solterra з'явиться і на українському ринку, але навряд чи це станеться раніше 2023 року.