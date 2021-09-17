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Електричний спорткар Hyundai помічений на віражах Нюрбургринга

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П'ятниця 17 вересня 2021 15:48
Електричний спорткар Hyundai помічений на віражах Нюрбургринга Hyunda Ioniq 5 N (Фото: carscoops.com)
Автор: Олександр Мороз

"Гарячий" електромобіль Ioniq 5 N проходить тестові випробування на гоночній трасі Нюрбургринг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на автомобільний портал Сагѕсоорѕ

На перший погляд новинка не надто відрізняється від стандартної моделі, але завдяки відсутності камуфляжу, можна розглянути деякі деталі. Так, у Ioniq 5 N широкі колеса з шинами нижчого профілю, імовірно Pirelli P Zero. Крім того, помітні зменшений дорожній просвіт і розширені колісні арки.

Електричний спорткар Hyundai помічений на віражах Нюрбургринга

Це перше покоління" заряджених " електромобілів корейської марки. Властиві спорткарам з двигунами внутрішнього згоряння великі решітки радіатора, великі повітрозабірники і велика кількість вихлопних патрубків, тут, скоріше, є перешкодою і можуть істотно погіршити аеродинамічний опір.

Електричний спорткар Hyundai помічений на віражах Нюрбургринга

При цьому, динаміка для цього електрокара напевно на стане проблемою. Соплатформенний Kia EV6 GT, який оснащується двухомоторной силовою установкою з віддачею 577 к.с. і 740 Нм крутного моменту, прискорюється до сотні всього за 3,5 секунди. Наскільки могутніше виявиться Ioniq 5 N невідомо, але в Hyundai стверджують, що платформа E-GMP здатна витримати більше 600 сил. І навряд чи в цьому аспекті поступляться дочірньої марки.

Електричний спорткар Hyundai помічений на віражах Нюрбургринга

Втім, є речі, які не залежать від типу двигуна – підвіска і амортизатори, що забезпечують відточену керованість, аеродинаміка і високоефективна гальмівна система.

Електричний спорткар Hyundai помічений на віражах Нюрбургринга

Очікується, що ioniq 5 N дебютує наступного року. Hyundai вже випускає "гарячі" версії i20, i30, i30 Fastback, Kona, Veloster і має намір розширити лінійку моделей N і N-Line до 18-ти до кінця 2022 року.

Раніше повідомлялося, що черга на електромобіль Porsche Taycan розтягнулася на півроку. Виробництво не встигає за попитом.

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