Електричний спорткар Hyundai помічений на віражах Нюрбургринга

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на автомобільний портал Сагѕсоорѕ

На перший погляд новинка не надто відрізняється від стандартної моделі, але завдяки відсутності камуфляжу, можна розглянути деякі деталі. Так, у Ioniq 5 N широкі колеса з шинами нижчого профілю, імовірно Pirelli P Zero. Крім того, помітні зменшений дорожній просвіт і розширені колісні арки.

Це перше покоління" заряджених " електромобілів корейської марки. Властиві спорткарам з двигунами внутрішнього згоряння великі решітки радіатора, великі повітрозабірники і велика кількість вихлопних патрубків, тут, скоріше, є перешкодою і можуть істотно погіршити аеродинамічний опір.

При цьому, динаміка для цього електрокара напевно на стане проблемою. Соплатформенний Kia EV6 GT, який оснащується двухомоторной силовою установкою з віддачею 577 к.с. і 740 Нм крутного моменту, прискорюється до сотні всього за 3,5 секунди. Наскільки могутніше виявиться Ioniq 5 N невідомо, але в Hyundai стверджують, що платформа E-GMP здатна витримати більше 600 сил. І навряд чи в цьому аспекті поступляться дочірньої марки.

Втім, є речі, які не залежать від типу двигуна – підвіска і амортизатори, що забезпечують відточену керованість, аеродинаміка і високоефективна гальмівна система.

Очікується, що ioniq 5 N дебютує наступного року. Hyundai вже випускає "гарячі" версії i20, i30, i30 Fastback, Kona, Veloster і має намір розширити лінійку моделей N і N-Line до 18-ти до кінця 2022 року.