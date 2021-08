Електричний Porsche Taycan з оновленням додав у запасі ходу

Найяскравішим і помітним оновленням електроспорткара Porsche Taycan можна вважати розширену колірну палітру. За замовчуванням модель має 17 стандартних кольорів, програма Paint to Sample надає додаткові 63 варіанти, а в пакеті Paint to Sample Plus доступно ще кілька десятків тонів. Єдиний мынус - чекати електромобіль в замовному персональному кольорі доведеться від шести до дванадцяти місяців.

Taycan тепер може похвалитися більш глибокою інтеграцією з Android Auto. Голосовий помічник також був покращений, щоб краще розуміти запити. У Porsche також зазначили, що операційну систему навчили міняти ярлички на "робочому столі" місцями.

Для Taycan також доступна опціональна система автоматичного паркувального асистента. Він може самостійно запаркувати електромобіль на позначене паркомісце навіть без водія в салоні.

Серед нових кольорів - фіолетовий Viola Metallic, як у класичного Porsche 911 покоління 964 із 1990-х років (справа)

Система автоматично визначає паркувальні місця і вимірює їх за допомогою ультразвукових датчиків і камер Тайкана. Якщо система визначає, що місця достатньо, водій може вийти, а потім натиснути кнопку в додатку Porsche Connect, щоб Taycan сам припаркувався.

Taycan також запропонує покупцям збільшений реальний запас ходу на одному заряді батареї. Електрокар навчили майже повністю відключати передній електродвигун в режимах Normal і Range – все заради економії енергії. А" задній електродвигун вимикається при русі накатом або при зупинці і перезапускається його протягом 2-3 мілісекунд, коли машина починає рухатися.

Оновлені Porsche Taycan і Taycan Cross Turismo надійдуть у виробництво у вересні, а до офіційних дилерів доберуться ближче до кінця осені.