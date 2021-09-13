Електричний мем: на Рівненській АЕС побудували міський електромобіль з сонячними батареями

Інженер Рівненської АЕС власноруч побудував мініатюрний міський електрокар. Він має двомісний салон, три колеса і може розвивати швидкість до 35 км/год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Рівненської АЕС .

Молодий інженер Рівненської АЕС Андрій Буткевич продемонстрував електромобіль власної конструкції. Електрокар отримав робочу назву МЕМ-01, де букви розшифровуються як "мініелектромобіль".

Машина має три колеса, які винесені окремо від кузова. На передній осі встановлені два колеса, на задній - одне. Саме заднє колесо є ведучим: в маточину вбудовано електродвигун потужністю. 2 к.с., який дозволяє розганятися до 35 км/год.

У салон - два посадочних місця і кермо по типу мотоциклетного. Оздоблення спартанське, зате машина обладнана камерою заднього виду. На даху встановлені сонячні батареї для підзарядки тягової батареї. Також передбачена функція рекуперації енергії при гальмуванні.

Інженер Рівненської АЕС Андрій Буткевич та его електромобіль МЕМ-01 (Фото: YouTube/скріншот)

Ідею побудувати компактний електрокар для міста Андрій Буткевич виношував давно, а вся робота над машиною зайняла у нього близько року.

Невеликі потужність і швидкість МЕМ-1 означають, що саморобний електромобіль не потрібно реєструвати для отримання номерних знаків. Фактично, це не автомобіль, а трицикл.

Конструктор вже отримав кілька пропозицій про покупку машини, але продавати її не збирається. Замість цього він буде вдосконалювати конструкцію свого дітища.