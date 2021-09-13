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Електричний мем: на Рівненській АЕС побудували міський електромобіль з сонячними батареями

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Рівне, Понеділок 13 вересня 2021 13:07
Електричний мем: на Рівненській АЕС побудували міський електромобіль з сонячними батареями Електромобіль мем-1 (Фото: YouTube / скріншот)
Автор: Вадим Добровольский

Інженер Рівненської АЕС власноруч побудував мініатюрний міський електрокар. Він має двомісний салон, три колеса і може розвивати швидкість до 35 км/год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Рівненської АЕС.

Молодий інженер Рівненської АЕС Андрій Буткевич продемонстрував електромобіль власної конструкції. Електрокар отримав робочу назву МЕМ-01, де букви розшифровуються як "мініелектромобіль".

Електричний мем: на Рівненській АЕС побудували міський електромобіль з сонячними батареямиМашина має три колеса, які винесені окремо від кузова. На передній осі встановлені два колеса, на задній - одне. Саме заднє колесо є ведучим: в маточину вбудовано електродвигун потужністю. 2 к.с., який дозволяє розганятися до 35 км/год.

У салон - два посадочних місця і кермо по типу мотоциклетного. Оздоблення спартанське, зате машина обладнана камерою заднього виду. На даху встановлені сонячні батареї для підзарядки тягової батареї. Також передбачена функція рекуперації енергії при гальмуванні.

Електричний мем: на Рівненській АЕС побудували міський електромобіль з сонячними батареямиІнженер Рівненської АЕС Андрій Буткевич та его електромобіль МЕМ-01 (Фото: YouTube/скріншот)

Ідею побудувати компактний електрокар для міста Андрій Буткевич виношував давно, а вся робота над машиною зайняла у нього близько року.

Невеликі потужність і швидкість МЕМ-1 означають, що саморобний електромобіль не потрібно реєструвати для отримання номерних знаків. Фактично, це не автомобіль, а трицикл.

Конструктор вже отримав кілька пропозицій про покупку машини, але продавати її не збирається. Замість цього він буде вдосконалювати конструкцію свого дітища.

Нагадаємо, стало відомо, у яких областях України найбільше електрокарів. Лідирують Київська, Львівська та Одеська області.

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