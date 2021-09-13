Електрична вантажівка Futuricum проїхала 1100 км на одному заряді батареї

Електровантажівка Futuricum потрапила до Книги рекордів Гіннеса за рекордний пробіг на одному заряді батареї. Машина подолала 1100 км без підзарядки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Futuricum.
Компанії DPD Switzerland, Continental і Futuricum оголосили про те, що їх спільна розробка - електричний двовісний вантажівка - потрапила в Книгу рекордів Гіннеса за найдовший відстань, пройдену електричним вантажним автомобілем без підзарядки.
В основі машини - модернізований вантажівка Volvo, побудований на основі вантажівки Volvo на одному заряді батареї зумів подолати +1099 км.
Рекордний заїзд проводився на випробувальному треку Continental протяжністю 2,8 км недалеко від Ганновера, Німеччина. У випробувальному заїзді брало участь два пілоти. На одному заряді акумулятора машина проїхала 392 кола по овалу з середньою швидкістю 50 км / год, а весь заїзд тривав 23 години.
За словами представника компанії Futuricum, цей рекорд свідчить, що електричні вантажні автомобілі здатні не тільки дивувати своєю динамікою розгону, але й виконувати цілком конкретні завдання з перевезень вантажів у майбутньому.
Нагадаємо, електричний Renault 5 піде в серію в наступному році. У планах французького автовиробника зробити серійну версію новинки одним з найдоступніших і масових електромобілів в Європі.
Також повідомлялося, що електрогрузовик Volta Zero для міста зможе проїжджати до 200 км на одному заряді. У Volta вважають, що до 2025 року її машини заощадять для планети майже 1,2 мільйона тонн CO2.