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Електрична вантажівка Futuricum проїхала 1100 км на одному заряді батареї

Автор: Константин Широкун

Електровантажівка Futuricum потрапила до Книги рекордів Гіннеса за рекордний пробіг на одному заряді батареї. Машина подолала 1100 км без підзарядки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Futuricum.

Компанії DPD Switzerland, Continental і Futuricum оголосили про те, що їх спільна розробка - електричний двовісний вантажівка - потрапила в Книгу рекордів Гіннеса за найдовший відстань, пройдену електричним вантажним автомобілем без підзарядки.

В основі машини - модернізований вантажівка Volvo, побудований на основі вантажівки Volvo на одному заряді батареї зумів подолати +1099 км.

Рекордний заїзд проводився на випробувальному треку Continental протяжністю 2,8 км недалеко від Ганновера, Німеччина. У випробувальному заїзді брало участь два пілоти. На одному заряді акумулятора машина проїхала 392 кола по овалу з середньою швидкістю 50 км / год, а весь заїзд тривав 23 години.

Вантажівка Futuricum вже близько шести місяців курсує між складом в Меліні недалеко від Базеля і розподільним центром Цюріху. 19-тонна вантажівка має 680-сильну силову установку і тяговий акумулятор ємністю 680 кВт•год, що є рекордом серед аналогічних електромобілів в Європі. На машині також встановлені досвідчені шини з низьким опором коченню від Continental.

За словами представника компанії Futuricum, цей рекорд свідчить, що електричні вантажні автомобілі здатні не тільки дивувати своєю динамікою розгону, але й виконувати цілком конкретні завдання з перевезень вантажів у майбутньому.

Нагадаємо, електричний Renault 5 піде в серію в наступному році. У планах французького автовиробника зробити серійну версію новинки одним з найдоступніших і масових електромобілів в Європі.

Також повідомлялося, що електрогрузовик Volta Zero для міста зможе проїжджати до 200 км на одному заряді. У Volta вважають, що до 2025 року її машини заощадять для планети майже 1,2 мільйона тонн CO2.

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Автомобільний ринок