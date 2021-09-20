Британський електричний байк WMC націлився на швидкість 400 км/год

Британська компанія White Motorcycle Concepts завершила перші випробування свого електричного мотоцикла WMC250EV, який розроблений спеціально для установки світових рекордів швидкості. Мотоцикл з 800-вольтовою бортовою мережею оснащений електродвигуном потужністю 335 к. с.

На думку творців, електробайку під силу розігнатися до швидкості 400 км/год і навіть більше. Дивно, але WMC250EV має повний привід: на передньому і задньому колесах встановлено по електромотору. Для досягнення рекордного результату команда творців вибрала концепцію дизайну V-Air з наднизьким лобовим опором. Через корпус мотоцикла проходить великий повітропровід, що пропускає через себе повітря.

За оцінками команди, це знизить аеродинамічний опір до 70 відсотків у порівнянні зі звичайним мотоциклом. Компанія White Motorcycle Concepts планує провести рекордні заїзди в наступному році й відразу націлиться на рекорд швидкості серед електробайків – 317 км/ч.

Після серії успішних заїздів планується створення і дорожньої версії для продажу. Анонсовано, що більш детальна інформація про товарні мотоцикли буде оголошена в жовтні.