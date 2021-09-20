Британський електричний байк WMC націлився на швидкість 400 км/год

Новий 340-сильний електричний мотоцикл побудували спеціально для серії рекордних заїздів. Розрахункова швидкість байка перевищує 400 км/год.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт White Motorcycle Concepts.
Британська компанія White Motorcycle Concepts завершила перші випробування свого електричного мотоцикла WMC250EV, який розроблений спеціально для установки світових рекордів швидкості. Мотоцикл з 800-вольтовою бортовою мережею оснащений електродвигуном потужністю 335 к. с.
За оцінками команди, це знизить аеродинамічний опір до 70 відсотків у порівнянні зі звичайним мотоциклом. Компанія White Motorcycle Concepts планує провести рекордні заїзди в наступному році й відразу націлиться на рекорд швидкості серед електробайків – 317 км/ч.
Після серії успішних заїздів планується створення і дорожньої версії для продажу. Анонсовано, що більш детальна інформація про товарні мотоцикли буде оголошена в жовтні.
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